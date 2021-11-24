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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantilemek için sahada - Son Dakika

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantilemek için sahada

24.11.2021 10:08
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantilemek için sahada

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında yarın Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşılaşacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında yarın Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Eduard Beitinger ile Robert Kempter üstlenecek. Müsabakanın 4. hakemi ise Florian Badstübner olacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

E Grubu'nda çıktığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 8 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. Tüm maçlarda berabere kalan Fransız takımı ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

Galatasaray, taraftarı önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek.

İki takım arasında grupta yapılan ilk maç 0-0 sona ermişti.

Gruptaki diğer maçta ise aynı saatte Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova, İtalyan takımı Lazio'yu ağırlayacak.

Galatasaray'da 2 eksik

Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.

Kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Marsilya maçında görev yapamayacak.

Galatasaray'da Mbaye Diagne ile Fernando Muslera yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 9 Aralık'ta Lazio ile deplasmanda yapılacak kritik müsabakada cezalı duruma düşecek.

Olimpik Marsilya'da ise cezalı Dimitri Payet ile Valentin Rongier Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.

Puan durumu

Galatasaray'ın namağlup lider durumda bulunduğu E Grubu'nda 5. maçlar öncesi puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAv.Puan
Galatasaray42203128
Lazio41214315
Olimpik Marsilya40403304
Lokomotiv Moskova402225-32

Olimpik Marsilya, Galatasaray, Marsilya, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantilemek için sahada - Son Dakika Spor


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