Galatasaray Ugochukwu'yu Kiraladı

GALATASARAY, Fransız orta saha oyuncusu Lesley Chimuanya Ugochukwu'nun şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer edildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Lesley Chimuanya Ugochukwu ve kulübü Burnley Football & Athletic Company Limited ile oyuncunun, 2026-2027 sezonu sonuna kadar şarta bağlı satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, geçici transfer bedelinin 3 milyon Sterlin olduğu, şarta bağlı satın alma opsiyonu bedelinin ise 22 milyon 500 bin Sterlin olarak belirlendiği ifade edildi. Yapılan anlaşmaya göre Galatasaray'ın, 2026-2027 sezonu için 21 yaşındaki futbolcuya net 2 milyon 650 bin Euro sabit ücret ödeyeceği kaydedildi.