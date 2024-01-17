 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Galatasaray, Ümraniyespor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, Ümraniyespor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Ümraniyespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve taktik çalışmaları yapıldı. Galatasaray, yarın saat 21.00'de RAMS Park'ta Ümraniyespor'u konuk edecek.

Galatasaray, Ümraniyespor maçı için hazırlıklarını tamamladı
17.01.2024 - 21:05,
Abone Ol

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Ümraniyespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın saat 21.00'de RAMS Park'ta Ümraniyespor'u konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye Kupası, Galatasaray, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Ümraniyespor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


22:07
Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44
Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:17
Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında
20:31
İsviçre'de uçağı bozulan ABD Dışişleri Bakanı Blinken havalimanında mahsur kaldı İsviçre'de uçağı bozulan ABD Dışişleri Bakanı Blinken havalimanında mahsur kaldı
20:03
Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:02
Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu

Son Dakika
22:07 Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44 Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:17 Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında
20:31 ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsviçre'de Uçak Arızası Nedeniyle ABD'ye Gidemedi
20:02 Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:02 Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu
20:03 Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:01 Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34 Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 22:51:57. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Ümraniyespor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement