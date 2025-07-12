Galatasaray Ümraniyespor'u 5-2 Yendi

Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-2'lik skorla mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk hazırlık maçını Ümraniye Şehir Stadyumu'nda 1. Lig takımlarından Ümraniyespor ile oynadı. Müsabakayı hakem Melih Aldemir yönetti. Aldemir'in yardımcılıklarını Göktuğ Hazer Erel ile Mücahit Arda Çelebi yaptı. Maçın 4. hakem ise Safa Yılmaz oldu.

Sarı-kırmızılılar sahadan 5-2'lik skorla galip ayrılırken, gollerini 7. dakikada Berkan Kutlu, 33. dakikada Nicolo Zaniolo, 58. dakikada Derrick Köhn, 68. dakikada Metehan Baltacı ve 85. dakikada da Ada Yüzgeç attı. Ümraniyespor'un gollerini ise 11 ve 63 dakikalarda Cebio Soukou kaydetti.

Galatasaray mücadeleye; Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Carlos Cuesta, Victor Nelsson, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir, Derrick Köhn ve Çağrı Balta 11'i ile başladı.

İkinci yarı oyuna Gabriel Sara, Abdülkerim Bardakcı, Arda Ünyay, Metehan Baltacı, Efe Akman, Ada Yüzgeç, Berat Luş, Furkan Koçak, Gökdeniz Gürpüz, İsa Halidi ve Berat Yılmaz dahil oldu.

Ümraniyespor ise Cihan Topaloğlu, Yusuf Saitoğlu, Tomislav Glumac, Yusuf Kocatürk, Berat Fidan, Atalay Babacan, Emirhan Balarısı, Jurgen Bardhi, Benny, Cebio Soukou ve Batuhan Çelik, 11'i ile sahadaydı.

Başkan Dursun Özbek maçı takip etti

Müsabakayı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile sarı-kırmızılı yönetim kurulu üyeleri, protokol tribününden takip etti. Eski futbolcu Mesut Özil de mücadeleyi tribünden izledi. Maç öncesinde Başkan Dursun Özbek ile Mesut Özil tokalaştı.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Ümraniyespor ile Galatasaray arasında oynanan hazırlık karşılaşmasına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakaya iki takımın taraftarları da kendilerine ayrılan bölümleri doldurdu.

Victor Osimhen tezahüratı

Galatasaraylı taraftarlar, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in transferinin yapılması için tezahüratlarda bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor' tezahüratını maç içinde ara ara yaparak, bu transferi istediklerini dile getirdi. - İSTANBUL