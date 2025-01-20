Galatasaray üstüne para verecek: İşte Ziyech\'in yeni takımı

Spor

Galatasaray'da gözden çıkartılan ve takımdaki geleceği yılan hikayesine dönen Hakim Ziyech, sarı-kırmızılılara veda etmeye hazırlanıyor.

AL-FATEH İLE ANLAŞTI

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılması beklenen Hakim Ziyech, sarı-kırmızılılarda kadro dışı bırakılmıştı. Bir süredir kendisine takım arayan Hakim Ziyech, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fateh ile anlaşma sağladı.

GİTMEK İÇİN 2.9 MİLYON EURO İSTİYOR

Öte yandan Hakim Ziyech, Galatasaray ile olan sözleşmesini feshetmek için sezon sonuna kadar alacaklarını talep ediyor. Ziyech'in sezon sonuna kadarki hak edişi 2.9 milyon euro (106 milyon lira). Pazarlıklarını sürdüren Galatasaray ise en az zararla Faslı yıldıza veda etmek amacında.

SEZON PERFORMANSI

Bir süredir Galatasaray'la idmanlara da çıkmayan Ziyech ile ayrılık yaşanmasa bile oyuncunun artık Galatasaray formasıyla sahaya çıkması beklenmiyor. Bu sezon 11 maça çıkıp 320 dakika süre alabilen Ziyech, 1 asistlik skor katkısı verdi. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.