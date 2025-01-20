Galatasaray üstüne para verecek: İşte Ziyech'in yeni takımı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray üstüne para verecek: İşte Ziyech'in yeni takımı

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Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Hakim Ziyech, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fateh ile anlaşma sağladı. Faslı yıldız, sarı-kırmızılılardan ayrılmak için sezon sonuna kadar alacağı olan 2.9 milyon euronun tamamını istiyor. En az zararla Ziyech'ten çıkmak isteyen Cimbom, pazarlıkla bu fiyatı aşağıya çekmeye çalışıyor.

20.01.2025 15:49
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Galatasaray'da gözden çıkartılan ve takımdaki geleceği yılan hikayesine dönen Hakim Ziyech, sarı-kırmızılılara veda etmeye hazırlanıyor.

AL-FATEH İLE ANLAŞTI

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılması beklenen Hakim Ziyech, sarı-kırmızılılarda kadro dışı bırakılmıştı. Bir süredir kendisine takım arayan Hakim Ziyech, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fateh ile anlaşma sağladı.

GİTMEK İÇİN 2.9 MİLYON EURO İSTİYOR

Öte yandan Hakim Ziyech, Galatasaray ile olan sözleşmesini feshetmek için sezon sonuna kadar alacaklarını talep ediyor. Ziyech'in sezon sonuna kadarki hak edişi 2.9 milyon euro (106 milyon lira). Pazarlıklarını sürdüren Galatasaray ise en az zararla Faslı yıldıza veda etmek amacında.

SEZON PERFORMANSI

Bir süredir Galatasaray'la idmanlara da çıkmayan Ziyech ile ayrılık yaşanmasa bile oyuncunun artık Galatasaray formasıyla sahaya çıkması beklenmiyor. Bu sezon 11 maça çıkıp 320 dakika süre alabilen Ziyech, 1 asistlik skor katkısı verdi. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Galatasaray üstüne para verecek: İşte Ziyech\'in yeni takımı

Suudi Arabistan, Hakim Ziyech, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray üstüne para verecek: İşte Ziyech'in yeni takımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Cocukluk askimsin:
    yanlış haber Galatasaray hakim Ziyech e rest çekti bu yüzden gala oyuncu gidemedi. kimse kusura bakmasın Galatasaray babanizdir. ferhatin kocasidir ayrıca. 23 6 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    stanpullu kokosların parasını yiyen yiyene 3 11 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    sezon sonuna kadarki parayi istiyorsa ve kadro disiysa birakin otursun gondermeyinde yok olup gitsin 9 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    EL 5sarayın elinde patladı ziyech 1 5 Yanıtla
  • Vatanperver:
    Bu adam tam bir süper yıldızdı kaybedildi her nedense , yazık oldu.. 4 0 Yanıtla
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