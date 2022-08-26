Anlaşma tamam! Galatasaray'da Mauro Icardi transferi için gün sayılıyor - Son Dakika
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Anlaşma tamam! Galatasaray'da Mauro Icardi transferi için gün sayılıyor

26.08.2022 10:48

Galatasaray, Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı Mauro Icardi'nin transferi için Arjantinli futbolcunun hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara ile her konuda anlaştı. Fransız ekibi ile de mali şartlar konusunda ortak noktada buluşan sarı-kırmızılıların Icardi'yi satın alma opsiyonuyla kiralayacağı ve 10 milyon euroyu bulan maaşının sadece 3 milyon euroluk kısmını ödeyeceği ifade edildi.

Seferovic, Mertens ve Torreira gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, bir bomba daha patlatmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin transferin mutlu sona çok yakın.

ICARDI, GALATASARAY'I İSTİYOR

Fransız basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara ile her konuda anlaşmaya vardı. Arjantinli golcünün de sarı-kırmızılı formayı giymeyi istediği, Fransız ekibi ile mali şartlar konusunda son düzlüğe girildi.

Galatasaray, Wanda Nara ve PSG ile anlaştı! Dünyaca ünlü golcü Mauro Icardi, Aslan oluyor
Icardi-Wanda Nara

SATIN ALMA OPSİYONU OLACAK

Paris Saint-Germain ile yapılan görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildiği ve Galatasaray'ın Icardi'yi satın alma opsiyonuyla kiralayacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızın 10 milyon euroyu bulan maaşının ise yalnızca 3 milyon eurosunu ödeyecek.

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Paris Saint Germain, Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Anlaşma tamam! Galatasaray'da Mauro Icardi transferi için gün sayılıyor - Son Dakika
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