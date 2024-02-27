Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklara başladı

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 29 Şubat Perşembe günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Tanguy Ndombele, idmanın tamamında takımla çalıştı. Serge Aurier ile Hakim Ziyech ise fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde bireysel olarak antrenman yaptı.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.