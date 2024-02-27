Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklara başladı

Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklara başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, pas çalışması ve çift kale maçla tamamlandı. Tanguy Ndombele takımla çalışırken, Serge Aurier ve Hakim Ziyech bireysel antrenman yaptı. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

27.02.2024 16:05  Güncelleme: 16:07
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 29 Şubat Perşembe günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Tanguy Ndombele, idmanın tamamında takımla çalıştı. Serge Aurier ile Hakim Ziyech ise fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde bireysel olarak antrenman yaptı.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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