Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'le deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman bire bir oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam edecek.
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