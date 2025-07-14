NAPOLİ Kulübü Başkanı Aurelio de Laurentis'in Galatasaray'dan istekleri bitmiyor.
Galatasaray, Osimhen için son teklif olarak 40 milyon Euro peşin ve geri kalan 35 milyon euroluk kısmı da 2 taksitte ödeme teklifi sunarken, de Laurentis bu teklifi kabul etmedi ve taksitlerin 2026 yılına kadar tamamlanmasını istedi. Galatasaray Yönetimi başka bir teklif sunmayacağını belirtti ve şu an için görüşmeler tıkandı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray ve Napoli Arasında Osimhen Krizi - Son Dakika
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