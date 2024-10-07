Galatasaray Voleybol Takımı AO Thiras'la Karşılaşıyor

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında yarın Yunanistan'ın AO Thiras takımını ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Müsabakanın rövanşı, 15 Ekim Salı günü Yunanistan'da oynanacak.
Tur atlayan takım, 16'lı final turunda Almanya ekibi Wiesbaden ile eşleşecek.
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