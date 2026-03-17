Galatasaray Voleybol Takımı Rövanş İçin Hazır

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında yarın Romanya'nın CSO Voluntari takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Sala Polivalenta'da oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılılar, turun ilk maçında evinde rakibini 3-0 yenerek final yolunda büyük avantaj yakaladı.
Galatasaray Daikin, turu geçmesi durumunda finalde Chieri'76 (İtalya)-Dresdner SC (Almanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
