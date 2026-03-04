Galatasaray Voleybolda CEV Kupası'nda Maaseik'i Ağırlıyor

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Belçika temsilcisi Greenyard Maaseik'i konuk edecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Çekya'dan Zdenek Grabovsky ile Azerbaycan'dan Fuad Aghayev hakem ikilisi yönetecek. Müsabaka, TRT Spor'dan yayımlanacak.
Mücadelenin rövanşı 11 Mart Çarşamba günü Belçika'nın Maaseik kentinde yapılacak.
