Galatasaray, Y. Adana Demirspor maçı için Adana\'ya geldi

Spor

Galatasaray kafilesi, Y. Adana Demirspor ile oynayacağı maç için Adana'ya geldi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirsopr ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı kafile saat 19.15'de hava yolu ile Adana'ya ulaştı. Havaalanına gelen Galatasaray taraftarları takımı coşkuyla karşıladı. Futbolcuların dışarı çıkmasıyla taraftarlar tezahüratlara başladı. Öte yandan engelli bir taraftar sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi. Ardından kafile, havalimanından ayrılarak dinlenmek üzere konaklayacağı otele gitti. - ADANA