Galatasaray, Y. Adana Demirspor maçı için Adana'ya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Y. Adana Demirspor maçı için Adana'ya geldi

Galatasaray, Y. Adana Demirspor maçı için Adana\'ya geldi

Galatasaray kafilesi, Y. Adana Demirspor ile oynayacağı maç için Adana'ya geldi. Takımı havaalanında coşkuyla karşılayan taraftarlar, futbolcuların çıkmasıyla tezahüratlara başladı. Engelli bir taraftar ise sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi. Kafile, dinlenmek üzere konaklayacakları otele hareket etti.

25.04.2024 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray kafilesi, Y. Adana Demirspor ile oynayacağı maç için Adana'ya geldi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirsopr ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı kafile saat 19.15'de hava yolu ile Adana'ya ulaştı. Havaalanına gelen Galatasaray taraftarları takımı coşkuyla karşıladı. Futbolcuların dışarı çıkmasıyla taraftarlar tezahüratlara başladı. Öte yandan engelli bir taraftar sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi. Ardından kafile, havalimanından ayrılarak dinlenmek üzere konaklayacağı otele gitti. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Galatasaray, Adana, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Y. Adana Demirspor maçı için Adana'ya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:45 Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 1915 olaylarını ’büyük felaket’ olarak nitelendirdi Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 1915 olaylarını 'büyük felaket' olarak nitelendirdi
20:30 Çanakkale Boğazı’nda kuru yük gemisinde yangın Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın
19:40 ABD’de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 100’den fazla gözaltı var ABD'de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 100'den fazla gözaltı var
17:33 Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda Cezası 10 katına çıkıyor Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda! Cezası 10 katına çıkıyor
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
19:15 Arama çalışmalarına ara verildi Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı Arama çalışmalarına ara verildi! Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı
18:59 Konya’nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti
18:20 Galatasaray’ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu
17:39 Boşanma aşamasındaki şahsın cesedi doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Boşanma aşamasındaki şahsın cesedi doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
17:36 Mahkemede Banu Parlak’la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi Mahkemede Banu Parlak'la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi
17:32 MİT’in sağladığı istihbarat ile Suriye Milli Ordusu, 2 DEAŞ’lıyı yakaladı MİT'in sağladığı istihbarat ile Suriye Milli Ordusu, 2 DEAŞ'lıyı yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 21:00:47. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Y. Adana Demirspor maçı için Adana'ya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement