Galatasaray, Yakup Sekizkök ile Sözleşme Uzattı

Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı'nda başantrenör Yakup Sekizkök'ün sözleşmesi uzatıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2024 Şubat'tan bu yana sarı-kırmızılı ekibin başında bulunan 45 yaşındaki başantrenör ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
Galatasaray, Sekizkök yönetiminde geçen sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final oynamıştı.
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