Galatasaray, yarın Eryaman'da Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlığını bitirdi - Son Dakika
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Galatasaray, yarın Eryaman'da Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlığını bitirdi

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Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Eryaman'da Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetimindeki idman taktik çalışmayla sona erdi; karşılaşma saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geleceği mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı, yarın saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA
GençlerbirliğiGalatasarayOkan BurukEryamanSporSon Dakika

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