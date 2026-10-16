Galatasaray, yarın Eryaman'da Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlığını bitirdi

Galatasaray, yarın Eryaman'da Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlığını bitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Eryaman'da Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetimindeki idman taktik çalışmayla sona erdi; karşılaşma saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geleceği mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Gençlerbirliği-Galatasaray maçı, yarın saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA
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