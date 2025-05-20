Galatasaray yeni Muslera\'sını buldu

2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve 5. yıldızı takan Galatasaray'da sezon bitmeden transfer çalışmaları başladı. Sarı kırmızılı camia geçtiğimiz yıl olduğu gibi transferde geç kalmak istemiyor ve bu yüzden stratejisini şimdiden oluşturmaya başladı.

MUSLERA'NIN YERİNİ DOLDURMAK İSTİYORLAR

Galatasaray'da 19 kupa kazanan Fernando Muslera'nın kariyerine yakışır bir vedaya hazırlanan sarı kırmızılılar eldivenleri teslim edeceği yeni isim arayışlarına vakit kaybetmeden hızlıca başladı. Polonya'dan gelen haberlere göre; Galatasaray'ın kaleci transferinde öne çıkan 1 numaralı aday Arjantinli Emiliano Martinez.

ASTON VILLA'YA VEDA ETTİ

2020 yılında imza attığı Aston Villa'da taraftarlara son maçta veda eden ve gözyaşı döken Emiliano Martinez yeni takımına karar verme aşamasında. İngiliz ekibinde sözleşmesi devam etmesine rağmen kupa kazabileceği bir takıma gitme fikrini düşünen Martinez'in ayrılmaya karar verdiği ifade ediliyor. Çok sayıda takımın radarında olan Martinez için Galatasaray da oldukça istekli.

DÜNYA DEVLERİ DE PEŞİNDE

Sarı kırmızılıların bu transferde yarışacağı önemli rakipleri de var; bunlardan biri Barcelona. Wojciech Szczesny'nin kararını bekleyen FC Barcelona Martinez'e ciddi bir teklifle gitti. Manchester United da Martinez transferinde masada olan ekiplerden biri.