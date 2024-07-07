Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, günü tek antrenmanla geçirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınma ve kuvvet çalışmasıyla başlayan antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, dörtlü turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı takım, 9 Temmuz Salı günü itibarıyla hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek.
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