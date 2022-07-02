Basına açık olarak sabah gerçekleşen ilk çalışmanın ardından Galatasaray akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla günü tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma ve pas çalışması ile başladı. Ardından 5'e 2 top kapma pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, 7'ye 7 oyunla tamamlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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