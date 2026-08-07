Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor
Galatasaray, antrenman yaparak Villarreal ile maç hazırlıklarına devam ediyor.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, hazırlık maçında yarın saat 21.00'de RAMS Park'ta İspanyol ekibi Villarreal'i konuk edecek.
Kaynak: İHA
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