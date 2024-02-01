 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Galatasaray, Yılport Samsunspor maçı için hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Yılport Samsunspor maçı için hazır

Galatasaray, Yılport Samsunspor maçı için hazır

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Yılport Samsunspor'la karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas organizasyonuyla devam antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.00'de Yılport Samsunspor'un konuğu olacak.

01.02.2024 15:39  Güncelleme: 15:39
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Yılport Samsunspor'la karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas organizasyonuyla devam antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.00'de Yılport Samsunspor'un konuğu olacak.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Florya Metin Oktay Tesisleri, Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Samsunspor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Yılport Samsunspor maçı için hazır - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 16:16:50. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Yılport Samsunspor maçı için hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement