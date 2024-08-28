Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu: Okan Buruk'a güveniyoruz - Son Dakika
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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu: Okan Buruk'a güveniyoruz

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Okan Buruk'a güvendiklerini ve takımın zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde aşabileceğini söyledi. Hatipoğlu ayrıca transfer çalışmalarının son aşamaya geldiğini ve 2 bölgeye daha transfer yapmayı amaçladıklarını belirtti.

28.08.2024 02:16
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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'a güvendiklerini söyledi.

İbrahim Hatipoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys'a 1-0 mağlup olmalarının ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirten Hatipoğlu, "Buraya gelen ve bizi televizyon karşısındaki destekleyen taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Onlara farklı bir maç izlettirmek ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kutlamak isterdik. Burada olmamızın sebebi hocamız, teknik heyetimiz ve şu anki oyuncularımız. Onlara destek olmamız gerekiyor. Geçen seneyi şampiyon tamamladıkları için onlara teşekkür ediyoruz. Hiç istediğimiz gibi bir oyun oynayamadık. Hiç düşünmediğimiz bir sonuçla mağlup ayrıldık. Hocamızı korumak hepimizin görevi. Zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde aşabiliriz. Yarın sabahtan itibaren UEFA Avrupa Ligi'nde kendimizi motive etmeliyiz. Geçen senelerde bunu başardık." diye konuştu.

Sezon başlangıçlarında zorlandıklarını dile getiren Hatipoğlu, "Sezon başlarında zamana ihtiyacımız olabiliyor. Geçen sezon da böyleydi. Bugün geçen sezon yaptığımızı bu maçta beceremedik. Biraz daha fazla mücadele etmeliyiz ve bu takımın eksik noktalarını gidermeliyiz. Hocamıza güveniyoruz. Galatasaray'ın geninde kazanmak var. Süper Kupa maçı bizim için erkendi. Önümüzde UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig şampiyonluğu var. Yarın tekrar bir başlangıç yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Rekor bir oyla yönetime seçildiklerini belirten Hatipoğlu, "Seçildiğimiz dönemden bugüne kadar birçok eleştiriye maruz kaldık. İftiralara karşı da yönetim olarak mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Şu anda 2 bölgeye daha transfer yapmayı amaçlıyoruz"

Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Hatipoğlu, "Transfer çalışmalarının bütçesini buradan karşılamayı düşünmüyorduk. Tespit ettiğimiz bölgeler var. Çalışmalarımız son aşamaya geldi. Süre oldukça daraldı. Biz, planladığımız şekilde eksik noktalarımızı gidereceğiz. Uzun zamandır transferle ilgili çalışıyoruz. İlk aşamada 3 bölgeyi amaçlamıştık. Şu anda 2 bölgeye daha transfer yapmayı amaçlıyoruz. Seçeneği fazla olan bir takım kurmaya çalışacağız. Buradaki gelir kaybı bizim üzüntümüzün temel sebebi değil. Galatasaray, her zaman devlerle mücadele etmelidir. Bizim üzüntümüz bu. UEFA Avrupa Ligi de bizim için önemli bir hedef olacak." şeklinde görüş belirtti.

Zaha'nın durumuyla ilgili konuşan Hatipoğlu, "Zaha'nın hastalığı vardı. Bu yüzden kadroda yer almadı. Oyunculara teklifler var. Artık bu dönemin son günlerini yaşıyoruz. Oyuncular, transfer olabilir. 3 Eylül'den itibaren bu defter kapanacak. Oyuncularımıza güveniyoruz. Onların büyük bir performans göstererek, 25. şampiyonlukta ve Avrupa'da bizi destekleyeceklerini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sonuçtan dolayı şok yaşadıklarını belirten Hatipoğlu, "Taraftarımız eleştirilerinde haklı. Biz de öz eleştirimizi yapıyoruz. Eleştirilere saygı duyuyoruz ve planlarımızı da yapacağız. UEFA Şampiyonlar Ligi serüveni kapandı. Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de yolumuza devam edeceğiz. 2000 yılında da Chelsea'ye kaybetmiştik. O senenin sonunda da namağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmıştık. Hocamızla ve takımımızla hatalarımızdan ders çıkaracağız. Bu kötü gecenin izlerini silip, yeni bir dönem başlatmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu: Okan Buruk'a güveniyoruz - Son Dakika

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