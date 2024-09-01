Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu: Avrupa Ligi'nde final hedefliyoruz

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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, "Avrupa Ligi'nde önemli maçlar, keyifli bir lig bizi bekliyor. O tarafıyla mutlu ve motive olarak kupada final hedefliyoruz." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. Haftası'nda deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 yendikleri maçın ardından, güzel ve farklı bir oyunla galip geldiklerini anlatan Hatipoğlu, iki takımı da mücadelesinden dolayı kutladı.

Bugün futbol adına ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Seyircimize teşekkür etmek istiyorum. Her zaman olduğu gibi bugün de deplasman tribününü doldurmuşlardı. Küçük bir sitemi de bilet fiyatlarına dikkati çekerek yapmak istiyorum. Bugün seyircilerimiz için öngörülen rakam bin 905 liraydı. 1905 çok güzel rakam ama Anadolu ve deplasman tribünü için bence bu rakamlar fazla. Biraz daha sağduyulu davranmamız gerekir."

Maçta 2 "ucuz penaltıyla" karşı karşıya kaldıklarını, bu durumun "büyük infiallere" yol açabileceğini dile getiren Hatipoğlu, "Bence çok kolay verilen iki penaltıyla bizi cezalandırdılar. Son dakikalarda bizim kazandığımız penaltıdaki kırmızı kartın VAR müdahalesiyle olması da hakem adına bence talihsiz bir andı. Bu kadar net bir faulü görmeyip VAR uyarısıyla kırmızı kart vermesi de düşündürücüydü." ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu, ligin başında olduklarını, hakemlerin çok daha dikkatli olmasını belirterek, "Kolay geçen maçlarda bile bariz hataların olmaması gerekir. Dünkü maçta neredeyse faulün yerini yedek kulübesi belirleyecekti. Girip elleriyle işaret etmedikleri kalmıştı. Biraz daha hakemlerimizden dikkatli olmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin Leo Dubois'ın sözleşmesine ilişkin sorusuna Hatipoğlu, bir yanlış durumun düzeltilmesi gerektiğini ve futbolcuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshediliğini aktardı.

Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Dün akşam Avrupa'daki futbol transfer döneminin sonuyla alakalı hem oyuncumuzun hem kulübümüzün haklarını korumak adına yapılması gereken bir süre vardı. Bu süre içerisinde bu fesih karşılıklı anlaşmayla yapıldı. Oyuncu bizde son yılını yaşıyordu. Bir kiralama ya da kontrat yapılmasını mümkün olmadığı için karşılıklı anlaşarak feshedildi. Oyuncu, yasal süresi boyunca serbest oyuncu statüsünde olduğu için çok rahat transfer yapabilecek. Bu oyuncu tarafının isteğiydi. Biz de ona kolaylık gösterdik. Biz buraya gelirken de böyle bir durum yoktu. Son anda gelişen bir konuydu ama hazırlıklı gelmiştik. Biz yine 22 kişiyle çıktık. Dubois konusunda 'fesih edildi, oyuncuyu buradan şöyle gönderildi...' Bunların hiçbiri doğru değil. Yaklaşımlar, ifadeler doğru değil. Tamamen bir transfer gibi. Oyuncunun ve kulübün ortak kararıyla alınmış konuydu. Bence hiçbir sıkıntı yoktu."

"4 Eylül'e kadar anlaşmaları yapmış olacağız"

Takımdan ayrılan futbolcuların hatırlatılması üzerine Hatipoğlu, "İsimlerden bahsetmek doğru değil. 4 Eylül akşamına kadar Avrupa Ligi'yle ilgili kadro süremiz var. Avrupa'nın birçok ülkesinde transfer sona erdi. Şu anda biz daha önceden hazırladığımız listemizdeki oyuncularla, eksiklerimiz doğrultusunda görüşmeler yapıyoruz. Galatasaray için en doğru isimleri, en doğru şartlarda kulübe kazandıracağız. 4 Eylül'e kadar anlaşmaları yapmış olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Hatipoğlu, "Avrupa liginde başarılı olacak, 25. şampiyonluğumuza ulaşacak bir kadroyu kurup hep birlikte takımımızı destekleyeceğiz." dedi.

Mauro Icardi'nin sakatlanmasına ilişkin Hatipoğlu, doktorların daha net bir açıklama yapacağını ifade ederek, "Bu gece için bizim için en üzüntü verici an, Icardi'nin sakatlandığı pozisyondur. Doktorlarımız kontrollerini yaptılar arka adalesinde bir problem tespit ettiler. Gerekli tetkiklerden sonra açıklamalar yapılacak." diye konuştu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi üzerine Hatipoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim takımımız, lige başlarken bir miktar form tutma, doğru oyunu oynama konusunda zamana ihtiyaç duyuyor. Bu geçtiğimiz yıllarda da böyle olmuştur. Şampiyona Ligi bizi gerçekten üzdü. Bu konuyu her hatırladığımızda bir kez daha üzülüyoruz. Ama çok güzel yeni formatta bir Avrupa Ligi var. Kendimizi 25. şampiyonluğumuza ve yeni Avrupa Ligi statüsünde final oynamaya doğru hedef belirleyerek hazırlıyoruz. Bu ligde 3 Türk takımı var, 3 büyükler. İlk defa Avrupa'da birlikte bir aradalar. Kendi içimizde de aslında bir yarış olacaktır. Bu ligi kimin önde tamamlayacağı önemli bir hedef olacaktır. Dolayısıyla evet Şampiyonlar Ligi'nde elendik ama Avrupa Ligi'nde önemli maçlar, keyifli bir lig bizi bekliyor. O tarafıyla mutlu ve motive olarak kupada final hedefliyoruz."