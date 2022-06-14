Görev bölümlerinin yapıldığı ve bazı yönetim kurulu kararlarının alındığı ilk toplantıya Galatasaray Lisesi'nin müdürü Prof. Dr. Sn. H. Murat Develioğlu da katıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray yönetiminde görev dağılımı yapıldı - Son Dakika

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