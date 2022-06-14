Galatasaray yönetiminde görev dağılımı yapıldı - Son Dakika
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Galatasaray yönetiminde görev dağılımı yapıldı

14.06.2022 21:40
Galatasaray yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Galatasaray Spor Kulübü'nde bugün mazbatasını alan yeni yönetim kurulunun ilk toplantısı, Dursun Özbek'in başkanlığında Galatasaray Lisesi'ndeki Abdurrahman Şeref Salonu'nda saat 19.05'te gerçekleştirildi.

Galatasaray Spor Kulübü'nde bugün mazbatasını alan yeni yönetim kurulunun ilk toplantısı, Dursun Özbek'in başkanlığında Galatasaray Lisesi'ndeki Abdurrahman Şeref Salonu'nda saat 19.05'te gerçekleştirildi.

Görev bölümlerinin yapıldığı ve bazı yönetim kurulu kararlarının alındığı ilk toplantıya Galatasaray Lisesi'nin müdürü Prof. Dr. Sn. H. Murat Develioğlu da katıldı.

Galatasaray Spor Kulübü'nde 11 Haziran'da yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı neticesinde görevi devralan yönetim kurulunun görev bölümü şöyle şekillendi: Başkan: Dursun Özbekİkinci Başkan: Metin ÖztürkBaşkan Yardımcısı: Niyazi YelkencioğluBaşkan Yardımcısı: Ahmet Cemal ÖzgörkeyGenel Sekreter: Eray Yazgan

Muhasip Üye: Levent Yaz


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Galatasaray Sportif A.Ş.'de ilk atamalar yapıldı Galatasaray Sportif A.Ş.'de ilk atamalar yapıldı Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray yönetiminde görev dağılımı yapıldı - Son Dakika

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