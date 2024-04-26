Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
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Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Ziyech, Kerem Demirbay ve Icardi'nin attığı gollerle Galatasaray galibiyete ulaştı.

26.04.2024 22:23
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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler (Dk. 10 Manev), Mohammadi, Maestro, Michut (Dk. 65 Alioui), Yusuf Barasi (Dk. 65 Tayfun Aydoğan), Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli (Dk. 85 Aymbetov)

Galatasaray: Muslera, Köhn, Abdülkerim Bardakcı, Nelsson (Dk. 88 Davinson Sanchez), Kaan Ayhan (Dk. 82 Aurier), Torreira (Dk. 82 Berkan Kutlu), Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz (Dk. 82 Tete), Mertens, Ziyech (Dk. 71 Kerem Aktürkoğlu), Icardi

Goller: Dk. 53 Ziyech, Dk. 64 Kerem Demirbay, Dk. 90+1 Icardi (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 90 Mendoza, Dk. 90+3 Gravillon (Yukatel Adana Demirspor)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 yendi.

49. dakikada Mendoza'nın şutunda Muslera'dan dönen topu önünde bulan Balotelli'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

53. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in ceza sahası önünde rakibinden çıkardığı topla buluşan Ziyech'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'in sağından ağlarla buluştu: 0-1

62. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Mendoza, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa dokundu ama Muslera meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

63. dakikada Adana Demirspor'un hızlı hücumunda sağ kanatta Mendoza'nın pasıyla ceza sahasına giren Yusuf Barasi'nin vuruşunda, top kaleci Muslera'dan geri döndü.

64. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan attığı pasta topla buluşan Kerem Demirbay rakibini geçtikten sonra dar açıdan ceza alanı içinde son çizgiye yakın bir yerden sol ayakla yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-2

90+1. dakikada Galatasaray 3'üncü golü buldu. Mertens'in sol kanatta ceza sahası içinde penaltı noktasına pasında Icardi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3

Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, maçtan 3-0 üstün ayrılan taraf oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika

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