Galatasaray, genç yeteneği Yunus Akgün'ün yıllık maaşına 18 kat zam yaptı! Yeni sözleşme görüşmelerinde sona gelindi - Son Dakika
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Galatasaray, genç yeteneği Yunus Akgün'ün yıllık maaşına 18 kat zam yaptı! Yeni sözleşme görüşmelerinde sona gelindi

05.12.2022 10:07

Galatasaray, 22 yaşındaki genç yeteneği Yunus Akgün ile yeni sözleşme için prensip anlaşmasına vardı. Sarı kırmızılı yönetim, milli futbolcunun 900 bin liralık yıllık ücretini 16 milyon liraya çıkaran, 16 milyon euro serbest kalma bedelinin de yer aldığı yeni teklifi oyuncu tarafına iletti.

Yılan hikayesine dönen Yunus Akgün'ün sözleşme görüşmelerinde düğüm çözülüyor. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuya imza attırmaya artık çok yakın.

MAAŞI 13 MİLYON LİRAYA ÇIKACAK

Akşam'da yer alan habere göre, Yunus Akgün, Galatasaray ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Milli futbolcunun 900 bin liralık yıllık ücreti ise 13 milyon liraya çıkacak.

TEK SORUN SERBEST KALMA BEDELİ

Galatasaray, yapılacak yeni sözleşmeye 16 milyon euroluk serbest kalır maddesi koydurmak isterken, milli futbolcunun menajeri ise bu rakamı aşağı düşürmek için yönetimle görüşmelerini sürdürüyor. Bu problemin çözüme kavuşmasının ardından imzaların hemen atılması bekleniyor.

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Son Dakika Spor Galatasaray, genç yeteneği Yunus Akgün'ün yıllık maaşına 18 kat zam yaptı! Yeni sözleşme görüşmelerinde sona gelindi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, genç yeteneği Yunus Akgün'ün yıllık maaşına 18 kat zam yaptı! Yeni sözleşme görüşmelerinde sona gelindi - Son Dakika
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