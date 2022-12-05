Galatasaray, genç yeteneği Yunus Akgün'ün yıllık maaşına 18 kat zam yaptı! Yeni sözleşme görüşmelerinde sona gelindi

Yılan hikayesine dönen Yunus Akgün'ün sözleşme görüşmelerinde düğüm çözülüyor. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuya imza attırmaya artık çok yakın.

MAAŞI 13 MİLYON LİRAYA ÇIKACAK

Akşam'da yer alan habere göre, Yunus Akgün, Galatasaray ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Milli futbolcunun 900 bin liralık yıllık ücreti ise 13 milyon liraya çıkacak.

TEK SORUN SERBEST KALMA BEDELİ

Galatasaray, yapılacak yeni sözleşmeye 16 milyon euroluk serbest kalır maddesi koydurmak isterken, milli futbolcunun menajeri ise bu rakamı aşağı düşürmek için yönetimle görüşmelerini sürdürüyor. Bu problemin çözüme kavuşmasının ardından imzaların hemen atılması bekleniyor.