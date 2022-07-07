SPOR Galatasaray, yurt dışı kampı için Avusturya'ya gitti - Son Dakika
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SPOR Galatasaray, yurt dışı kampı için Avusturya'ya gitti

07.07.2022 13:28

Galatasaray, yurt dışı kampı için Avusturya'ya gittiİbrahim YILDIZ / İSTANBUL,(DHA)- Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'nın Graz kentine hareket etti.

Galatasaray, yurt dışı kampı için Avusturya'ya gitti

İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL,(DHA)- Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'nın Graz kentine hareket etti.

Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Okan Buruk yönetiminde İstanbul'da başlayan Galatasaray, yurt dışı kampı için Avusturya'nın Graz kentine gitti. Sarı-kırmızılı kafile, saat 14.00'te Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla Avusturya'ya doğru yola çıktı. Galatasaraylı futbolcular, İstanbul Havalimanı'nda taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.

Graz'a giden sarı kırmızılı kafile, kara yoluyla Bad Waldersdorf kasabasına geçecek. Galatasaray hazırlıklarına 19 Temmuz'a kadar burada devam edecek.

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Kaynak: DHA

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