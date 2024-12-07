Galatasaray Zena'dan Tarihi Fark

Sutopu Kadınlar Challenger Kupası 2. eleme turu A Grubu maçında Galatasaray Zena, Büyük Britanya'nın Otter Swimming Club ekibini 26-3 mağlup etti.
İstanbul'un ev sahipliği yaptığı A Grubu müsabakasında Galatasaray Zena, Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda Otter Swimming Club ile karşılaştı.
Müsabakada devre arasına 19-1 üstün giren sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 26-3 galip ayrıldı.
Galatasaray Zena, organizasyonda yarın Hırvatistan'ın VK Jadran Split takımıyla karşılaşacak.
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