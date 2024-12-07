Galatasaray Zena'dan Tarihi Fark - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Zena'dan Tarihi Fark

Galatasaray Zena, Otter Swimming Club'ı 26-3 yenerek Challenger Kupası'na ilerledi.

07.12.2024 19:51
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Sutopu Kadınlar Challenger Kupası 2. eleme turu A Grubu maçında Galatasaray Zena, Büyük Britanya'nın Otter Swimming Club ekibini 26-3 mağlup etti.

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı A Grubu müsabakasında Galatasaray Zena, Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda Otter Swimming Club ile karşılaştı.

Müsabakada devre arasına 19-1 üstün giren sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 26-3 galip ayrıldı.

Galatasaray Zena, organizasyonda yarın Hırvatistan'ın VK Jadran Split takımıyla karşılaşacak.

Kaynak: AA

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