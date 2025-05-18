Galatasaray Zena Kadın Sutopu Takımı Şampiyon

Galatasaray Zena Kadın Sutopu Takımı, 1. Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamladı.
Sutopu Kadınlar 1. Lig final serisi üçüncü maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray Zena, Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda karşılaştı.
Rakibini 11-9 yenerek seriyi 3-1 kazanan Galatasaray Zena, şampiyonluğa ulaştı.
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