Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'ne hazır - Son Dakika
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'ne hazır

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali\'ne hazır

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Galatasaray, yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

28.02.2024 21:27  Güncelleme: 21:29
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'ne hazır - Son Dakika
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