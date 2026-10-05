Galatasaray'da 8 futbolcu için kritik süreç - Son Dakika
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Galatasaray'da 8 futbolcu için kritik süreç

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Galatasaray'da Jankat Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın, İlkay Gündoğan, İsmail Jakobs ile birlikte kiralık olarak takıma katılan Bitshiabu ve Lesley Ugochukwu'nun sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek. Yönetimin bu oyuncuların sözleşmelerini yenilemek için sezon sonunu bekleyeceği ifade edildi.

Süper Lig devi Galatasaray’da 8 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu isimlerle ilgili tutumunu netleştirdi.

8 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Galatasaray'da Jankat Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın, İlkay Gündoğan, İsmail Jakobs ile birlikte kiralık olarak takıma katılan Bitshiabu ve Lesley Ugochukwu'nun da sözleşmeleri sona erecek. 

İMZA ATTIRMAK İÇİN ACELE EDİLMEYECEK

Galatasaray, sözleşmesi sona eren oyuncularının sözleşmelerini yenilemek için acele etmeyecek. Başkan Dursun Özbek önderliğindeki yönetimin, ''Önce lig bitsin, şampiyon olalım. Sonra oturup konuşuruz. Taleplerinizi masaya yatırırız'' mesajını verdiği belirtildi. 

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