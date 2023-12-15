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Galatasaraylı futbolcu Sergio Oliveira'nın göğüs kasında kopma meydana geldi - Son Dakika
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Galatasaraylı futbolcu Sergio Oliveira'nın göğüs kasında kopma meydana geldi

Galatasaray, Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'nın antrenman öncesi gerçekleştirdiği kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında kopma meydana geldiğini duyurdu. Oliveira'nın tedavi süreci ileri tetkikler sonrası belirlenecek.

Galatasaraylı futbolcu Sergio Oliveira\'nın göğüs kasında kopma meydana geldi
15.12.2023 - 14:52,  Güncelleme: 14:53
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Galatasaray, Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'nın antrenman öncesi gerçekleştirdiği kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında kopma meydana geldiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten tecrübeli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sérgio Oliveira'nın tedavisine başlanmıştır. Tedavi protokolü, yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
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