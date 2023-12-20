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Galatasaraylı futbolcular UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en iyi gol adayları arasında - Son Dakika
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Galatasaraylı futbolcular UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en iyi gol adayları arasında

Galatasaraylı futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Mateus Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun grup aşamasının en iyi golü adayları arasında gösterildi. Kerem Aktürkoğlu'nun Manchester United maçında attığı gol ve Mateus Tete'nin Kopenhag maçındaki golü, sezonun en iyi golleri arasında yer aldı. Diğer adaylar arasında Gabriel Jesus, Alvaro Morata, Armindo Tue Bruma, Joelinton Cassio, Erling Haaland, Bruno Fernandes, Xavi Simons ve Meschack Elia bulunuyor. Futbolseverler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin internet sitesine girerek oy kullanabilecekler.

Galatasaraylı futbolcular UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde en iyi gol adayları arasında
20.12.2023 - 19:29,
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Galatasaraylı futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Mateus Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun grup aşamasının en iyi golü adayları arasında gösterildi.

UEFA'nın yaptığı duyuruda sezonun en iyi golleri arasında sarı-kırmızılıların sahasında Manchester United ile oynadığı maçta forvet oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun skoru 3-3 yapan; Brezilyalı kanat forvet Mateus Tete'nin ise iç sahada yapılan Kopenhag karşılaşmasında skoru 2-2'ye getiren golü yer aldı.

Diğer adaylar ise şöyle:

"Arsenal'den Gabriel Jesus, Atletico Madrid'den Alvaro Morata, Braga'dan Armindo Tue Bruma, Newcastle United'dan Joelinton Cassio, Manchester City'den Erling Haaland, Manchester United'dan Bruno Fernandes, Leipzig'den Xavi Simons ile Young Boys'tan Meschack Elia."

Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin internet sitesine girerek futbolseverlerin oy kullanabileceği kaydedildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

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