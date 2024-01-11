Kerem Aktürkoğlu, Sivasspor maçında kırmızı kart gördü

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Sivasspor maçının 90+6. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü.
25 yaşındaki futbolcu saha kenarına gelirken 4. hakeme tepki gösterirken, Teknik Direktör Okan Buruk oyuncusunu sakinleştirdi. - SİVAS
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