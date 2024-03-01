Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu trafikte tartışma yaşadı - Son Dakika
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Spor

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu trafikte tartışma yaşadı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçı sonrası evine giderken trafikte bir tartışma yaşadı. Aracından inen futbolcuyla karşı araçtaki sürücü arasında sözlü tartışma yaşandı.

01.03.2024 12:21
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Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılıların dün akşam sahasında oynadığı Fatih Karagümrük maçı sonrası evine giderken trafikte tartışma yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, dün akşam Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, aracıyla evine giderken trafikte bir tartışma yaşadı.

Aracından inen 25 yaşındaki futbolcuyla, karşı araçtaki sürücü arasında sözlü tartışma oldu. Kısa bir süre devam eden tartışmanın ardından taraflar, araçlarına binerek uzaklaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu trafikte tartışma yaşadı - Son Dakika
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