Galatasaraylı taraftar, stattaki ıslığın dijital ıslık olduğunu iddia etti

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında oynanan Galatasaray- Kocaelispor mücadelesi, sahadaki futboldan ziyade tribünlerden yükselen ilginç bir iddiayla gündeme oturdu. Bir taraftarın sosyal medyada paylaştığı video, "stadyumlarda yapay ses mi kullanılıyor?" tartışmasını alevlendirdi.

''KİMSE ISLIK ÇALMIYOR AMA SES VAR''

Karşılaşmayı Rams Park tribünlerinden takip eden bir taraftar, maçın bir bölümünde yükselen yoğun ıslık seslerini kayda aldı. Ancak taraftarın iddiasına göre, yükselen bu sesin tribündeki taraftarların tepkisiyle bir ilgisi yoktu. Kamerayı çevresindeki taraftarlara çeviren futbolsever, kimsenin ıslık çalmadığını ve dijital ıslık kullanıldığını iddia ederek "Gördüğünüz gibi hiçbir ıslık yapan kişi yok, ama ıslık sesi var." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından futbolseverler arasında büyük bir tartışma başladı. Bazı kullanıcılar ses sisteminin atmosferi canlı tutmak için kullanılmış olabileceğini savunurken, bazıları ise geniş stadyum akustiğinde sesin kaynağını tespit etmenin yanıltıcı olabileceğini belirtti.