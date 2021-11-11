Galatasaray Kulübü'nün Kasım ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Tanrıverdi, Netflix'te yayınlanacak Fatih Terim belgeselinin izleyiciyle buluşacağı tarihi açıkladı.
Tanrıverdi, Fatih Terim'in hayatının anlatıldığı belgeselin Ocak'ta Netflix'te yayınlanacağını ifade etti. Tanrıverdi ayrıca, Fatih Terim ile ilgili kendilerinin hazırladıkları ürün koleksiyonunun da aynı dönemde satışa sunulacağını belirtti.
Son Dakika › Spor › Galatasaraylı yönetici tarih verdi! Fatih Terim belgeseli Ocak 2022'de izleyicinin karşısına çıkacak - Son Dakika Spor