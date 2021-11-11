Galatasaraylı yönetici tarih verdi! Fatih Terim belgeseli Ocak 2022'de izleyicinin karşısına çıkacak

Bir süredir çekimleri devam eden Fatih Terim belgeselinin yayınlanacağı tarih belli oldu Sarı-kırmızılılarda Mağazacılık AŞ'den sorumlu yöneticisi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, belgeselin Ocak 2022'de yayınlanacağını duyurdu.

Galatasaray Kulübü'nün Kasım ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Tanrıverdi, Netflix'te yayınlanacak Fatih Terim belgeselinin izleyiciyle buluşacağı tarihi açıkladı. FATİH TERİM KOLEKSİYONLARI OCAK AYINDA SATIŞA ÇIKIYOR Tanrıverdi, Fatih Terim'in hayatının anlatıldığı belgeselin Ocak'ta Netflix'te yayınlanacağını ifade etti. Tanrıverdi ayrıca, Fatih Terim ile ilgili kendilerinin hazırladıkları ürün koleksiyonunun da aynı dönemde satışa sunulacağını belirtti.

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