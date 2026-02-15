Galatasaraylılar Derneği'nden Nezaket Ziyaretleri - Son Dakika
Galatasaraylılar Derneği'nden Nezaket Ziyaretleri

15.02.2026 11:14
Uğur Kırdar, yeni yönetimle Kütahya'daki kamu kurumlarına nezaket ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kütahya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Uğur Kırdar, derneğin yeniden seçilen yönetim kurulunun Kütahya'daki kamu kurumları ve önemli paydaşlara yönelik bir dizi nezaket ziyareti gerçekleştirdiğini açıkladı.

Kütahya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Uğur Kırdar'ın verdiği bilgilere göre, 1905 Kütahya Galatasaraylılar Derneği yönetimi ziyaret programı kapsamında; Kütahya Valisi Musa Işın, Hava Tugayı Komutanı Mustafa Baş, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Esin Güral Argat, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Ahmet Tekin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Süleyman Kızıltoprak, Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ve Kütahya İl Jandarma Komutanı Vedat Kültür ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, derneğin yürüttüğü faaliyetler ve hedefler hakkında kapsamlı bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca Kütahya'da hayata geçirilmesi planlanan sosyal, kültürel ve sportif projeler üzerine karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Dernek Başkanı Uğur Kırdar, şehirdeki tüm kurum ve paydaşlarla iş birliği içerisinde hareket ederek toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve Galatasaraylılık kültürünü Kütahya'da en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kırdar, ziyaretlerin sonunda kendilerini kabul eden tüm kurum ve yetkililere gösterdikleri ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kütahya, Kamu, Spor, Son Dakika

