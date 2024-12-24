Süper Lig devi Galatasaray'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan Paulo Dybala hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı-kırmızılıların, uzun süredir gündeminde yer alan İtalyan ekibi Roma'nın formasını giyen Paulo Dybala, geleceği için kararını netleştirmeye başladı. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma'nın Parma'yı 5-0 yendiği maçta 2 gol 1 asist ile yıldızlaşan Dybala, Roma kulübü içinde kendisine şüphe ile bakanların dahi desteğini arkasına almayı başardı.
Bununla birlikte takımda kalmak isteyen Paulo Dybala, mali yükümlülükler sebebiyle düşünceli olan Roma yönetimine maaşında indirime gidebileceğini iletti.
Son Dakika › Spor › Galatasaraylılar kahrolacak: Paulo Dybala net kararını verdi - Son Dakika
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