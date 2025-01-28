Süper Lig devi Galatasaray'da Hakim Ziyech'le yollar ayrılıyor. Ziyech, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr'a transfer olmaya yakın.
TRT Spor'da yer alan haberde Hakim Ziyech'in Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr'a transfer olmaya hazırlandığı ve yarın resmi sözleşmeye imza atmak için Dubai'ye gideceği belirtildi.
31 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Galatasaray'da 11 maça çıkarken söz konusu mücadelelerde sadece 1 asistlik performans sergileyebildi.
Son Dakika › Spor › Galatasaraylılara müjde! İşte Ziyech'in yeni takımı - Son Dakika
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