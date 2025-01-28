Galatasaraylılara müjde! İşte Ziyech'in yeni takımı - Son Dakika
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Spor

Galatasaraylılara müjde! İşte Ziyech'in yeni takımı

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Galatasaray'ın uzun zamandır yollarını ayırmayı planladığı Hakim Ziyech, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr'a transfer olmaya çok yakın. Ziyech, yarın resmi sözleşmeye imza atmak için Dubai'ye gidecek.

28.01.2025 15:21
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Süper Lig devi Galatasaray'da Hakim Ziyech'le yollar ayrılıyor. Ziyech, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr'a transfer olmaya yakın.

YARIN İMZAYA GİDİYOR

TRT Spor'da yer alan haberde Hakim Ziyech'in Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr'a transfer olmaya hazırlandığı ve yarın resmi sözleşmeye imza atmak için Dubai'ye gideceği belirtildi.

SADECE 1 ASİSTİ VAR

31 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Galatasaray'da 11 maça çıkarken söz konusu mücadelelerde sadece 1 asistlik performans sergileyebildi.

Galatasaraylılara müjde! İşte Ziyech\'in yeni takımı

Birleşik Arap Emirlikleri, Hakim Ziyech, Galatasaray, Dubai, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylılara müjde! İşte Ziyech'in yeni takımı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Cihan CANKAYA:
    oynasa süper bir futbolcu ama bu isi sevmiyor belliki . 11 0 Yanıtla
  • said örücü:
    Aylardır zorla göndermeye çalışıyprlar, maaş yükünden kurtulmaya çalışıyorlar GS şimdi bu transferden para kazandık der mi acaba 4 1 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    bu tipler tüm gelecek alacaklarına kadar ister bi de gider yeni takımından maaş ister. 6s bedava yollayamaz, para hiç kazanamaz. takipçisi olacağız 2 2 Yanıtla
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