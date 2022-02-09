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Galibiyet golünü attı, gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

Galibiyet golünü attı, gözyaşlarını tutamadı

09.02.2022 10:52
Galibiyet golünü attı, gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe maçında attığı gol sonrasında gözyaşlarını tutamayan Ramazan Civelek'i Teknik Direktör Hikmet Karaman teselli etti.

Fenerbahçe maçında attığı gol sonrasında gözyaşlarını tutamayan Ramazan Civelek'i Teknik Direktör Hikmet Karaman teselli etti.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe karşısında Kayserispor'a turu kazandıran golü atan Ramazan Civelek, maç sonrasında duygusal anlar yaşadı. Süper Lig'de Fenerbahçe ile İstanbul'da oynanan maçta yaptığı hata ile takımının mağlubiyetine sebebiyet veren Ramazan, bu kez takımını sırtlayan isim olmanın mutluluğunu yaşadı.

Soyunma odasında gözyaşlarını tutamayan Ramazan'ı Teknik Direktör Hikmet Karaman teselli etti. Kendisine sarılarak moral veren Hikmet Karaman, Ramazan'ı sergilediği futbol ve attığı golden ötürü kutladı. Karaman, takım oyuncularını da tek tek tebrik ederek mutluluğunu paylaştı. - KAYSERİ

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Ramazan Civelek, Hikmet Karaman, Fenerbahçe, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galibiyet golünü attı, gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika Spor


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