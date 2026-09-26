Galibiyetsiz Sebat Spor, yarın evinde ilk galibiyetini alan Menemen FK\'yı ağırlayacak

Galibiyetsiz Sebat Spor, yarın evinde ilk galibiyetini alan Menemen FK'yı ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Ankaraspor'u 3-0 yenerek ilk galibiyetini alan Menemen FK, yarın deplasmanda Sebat Spor ile karşılaşacak. Maç öncesi Menemen FK'nın 3, henüz galibiyeti bulunmayan Sebat Spor'un 1 puanı var.
2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Ankaraspor'u 3-0 yenerek ilk galibiyetini elde eden Menemen Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Sebat Spor'la karşı karşıya gelecek.
Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda Alp Tanırgan'ın yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Menemen FK bu maç öncesi 2 yenilgi ve 1 galibiyet alarak 3 puan topladı. Sebat Spor ise henüz galibiyetle tanışamadı. Trabzon temsilcisi 3 müsakada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde edip hanesine 1 puan yazdırdı.
Kaynak: DHA
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