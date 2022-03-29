Galip Sakder: "Kulübümüz için itici bir güç olacaktır" - Son Dakika
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Galip Sakder: "Kulübümüz için itici bir güç olacaktır"

29.03.2022 11:19
Galip Sakder: "Kulübümüz için itici bir güç olacaktır"

Yarın toplanacak divan kurulu öncesi konuşan Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, "Kulübümüzün bugün içinde bulunduğu durum itibariyle birlik, beraberlik ve bütünleşmeye ihtiyacımız olacak.

Yarın toplanacak divan kurulu öncesi konuşan Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, "Kulübümüzün bugün içinde bulunduğu durum itibariyle birlik, beraberlik ve bütünleşmeye ihtiyacımız olacak. Bu nedenle toplantıya ne kadar çok üyemiz katılırsa, verilecek olumlu mesajlar kulübümüz için itici bir güç olacaktır" dedi.

Bursaspor Kulübü Divan Kurulu yarın toplanacak. Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Galip Sakder, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 18.30'da başlayacak olan divan kurulu toplantısı ile ilgili açıklama yaparak, üyelerin toplantıya katılmalarını istedi.

"Bütünleşmeye ihtiyacımız olacak"

Yeni yönetimin de ilk kez katılacağı toplantıda önemli konuların ele alınacağını kaydeden Başkan Galip Sakder, "Divan Kurulu Üyeliği gibi onurlu ve gururlu bir unvana sahip olan üyelerimiz maalesef geçmiş toplantılara ilgisiz kaldılar. Kulübümüzün bugün içinde bulunduğu durum itibariyle birlik, beraberlik ve bütünleşmeye ihtiyacımız olacak. Bu nedenle toplantıya ne kadar çok üyemiz katılırsa, verilecek olumlu mesajlar kulübümüz için itici bir güç olacaktır" ifadelerini kullandı.

Son durum konuşulacak

Bursaspor Kulübü Derneği Tüzüğü'nün 38.1/B maddesi gereğince divan toplantılarına mazeret bildirmek sureti ile katılım sağlanamaması konusunda geniş açıklamaların bu toplantıda yapılacağını ve üyelerin Hukuk Komitesi tarafından bilgilendirileceğini de aktaran Galip Sakder, toplantıda ayrıca kulübün son durumuyla ilgili değerlendirmeler yapılacağını sözlerine ekledi. - BURSA

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Mustafa Kemal Atatürk, Divan Kurulu, Bursaspor, Merinos, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galip Sakder: 'Kulübümüz için itici bir güç olacaktır' - Son Dakika


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