Gamze Altun Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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Gamze Altun Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Gamze Altun Avrupa Halter Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı

Milli halterci Gamze Altun, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda, silkmede 92 kilogram kaldırarak altın madalyanın sahibi oldu. Gamze Altun ayrıca toplamda 157 kilogram ile Avrupa ikinciliğini elde etti.

12.02.2024 18:36  Güncelleme: 18:39
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Milli halterci Gamze Altun, Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda, silkmede 92 kilogram kaldırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Gamze Altun, kürsüye çıkma başarısı gösterdi. 45 kiloda mücadele eden Gamze, silkmede 92 kilogram ile Avrupa rekoru kırarak altın madalyaya uzanırken, toplamda 157 kilogram ile Avrupa ikinciliğini elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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