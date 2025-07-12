Gardi\'den Okan Buruk\'u rahatlatan Osimhen telefonu

Süper Lig devi Galatasaray, Victor Osimhen için transfer girişimlerini sürdürürken sıcak bir gelişme yaşandı.

GARDI'DEN OKAN BURUK'A TELEFON

Napoli yönetimiyle Osimhen transferi için İtalya'da görüşmelerde bulunan George Gardi, transferin son durumuyla ilgili Okan Buruk'u aradı. Gardi, teknik direktör Okan Buruk'u arayarak "Osimhen için endişe etmenize gerek yok. Transferin artık buradan döneceğini düşünmüyorum.'' sözlerini kullanarak hocanın içine su serpti.

GALATASARAY'IN SON TEKLİFİ

Öte yandan teklifleri birçok kez reddedilen Galatasaray, Napoli ile yeniden masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar, Napoli'ye 40 milyon euroluk peşin ödeme yapacağını iletti. Kalan 35 milyon euroluk kısmın iki taksit halinde ödeneceği bildirildi. Ayrıca banka teminatının verileceği de yeni görüşmede Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'e iletildi.