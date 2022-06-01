Gareth Bale, Real Madrid'e veda etti - Son Dakika
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Gareth Bale, Real Madrid'e veda etti

01.06.2022 15:24
Gareth Bale, Real Madrid'e veda etti

İspanya ekibi Real Madrid ile sözleşmesi ay sonunda bitecek Galli futbolcu Gareth Bale, takımdan ayrılacağını duyurdu.

İspanya ekibi Real Madrid ile sözleşmesi ay sonunda bitecek Galli futbolcu Gareth Bale, takımdan ayrılacağını duyurdu.

Sosyal medyadan yaptığı veda paylaşımında birlikte çalıştığı yönetim, teknik ekip, personel ve oyuncular ile taraftarlara teşekkür eden 32 yaşındaki Bale, "Buraya 9 yıl önce Real Madrid'de oynama hayalini gerçekleştirmek isteyen genç bir adam olarak geldim. Geriye dönüp baktığımda hayallerim ve daha fazlasının gerçekleştiğini dürüstçe söyleyebilirim. Bu kulüpte başardıklarımız, asla unutmayacağım inanılmaz birer tecrübeydi. Kulüp ve futbol tarihinde sonsuza dek hatırlanacak bazı anlara birlikte imza attık. Benim için bir onur." ifadelerini kullandı.

Bale, Southampton ve Tottenham'da oynadıktan sonra 2013'te 100 milyon avro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu.

Tecrübeli futbolcu, Real Madrid kariyerinde 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, üçer UEFA Süper Kupa, İspanya ligi, birer İspanya Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası zaferleri yaşadı.

Real Madrid'de 258 maça çıkan Bale, 106 gol kaydetti.

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Kaynak: AA

Gareth Bale, Real Madrid, İspanya, Bale, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gareth Bale, Real Madrid'e veda etti - Son Dakika


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