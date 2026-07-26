Garip Olcaş Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Garip Olcaş Türkiye Şampiyonu Oldu

Garip Olcaş Türkiye Şampiyonu Oldu
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Sivaslı Garip Olcaş, Konya'daki Özel Sporcular Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu.

Konya'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası'nda Sivas Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Garip Olcaş, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası, Konya'da gerçekleştirildi.

Şampiyonada Sivas'ı temsil eden Sivas Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Garip Olcaş, üstün performansıyla rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Kaynak: İHA

Türkiye, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Garip Olcaş Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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