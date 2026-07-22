Gasparik'ten İsmail Kartal'a Övgü

Gornik Zabrze Teknik Direktörü Michal Gasparik, 3 yıl önce yine Fenerbahçe ile karşılaşması üzerine Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a övgüyle bahsederek, "İlerleyen yıllarda Avrupa'nın önemli hocalarından olacaktır" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Gornik Zabrze, İstanbul'da karşılaştığı Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gornik Zabrze Teknik Direktörü Michal Gasparik, soruları yanıtladı. Eşleşmenin ilk maçı öncesi basında çıkan açıklamalarının tribüne etki edip-etmediğinin sorulması üzerine Gasparik, "Fenerbahçe kendi sahasında topa sahip olacağını biliyorduk ama bu kadar problemlerle karşılaşacağımızı tahmin etmiyorduk. Biz yine de pozitif bakıp bütün gücümüzle savunmaya çalıştık. Tribünler de çok önemliydi. İyi sonuç diyebiliriz. Futbol böyle bir şey. Bugün böyle yarın değişebilir" değerlendirmesinde bulundu.

"Çok güçlü takımla oynadık"

Polonya Ligi'nin ilk haftasında Slask ile oynayacakları maçın sorulması üzerine Gasparik, "Çok güçlü takımla oynadık. Lig maçımıza 4 günümüz var. Dinlenmek için vaktimiz olacak. Fenerbahçe'ye karşı bugün ilk 20 dakika ofansif oynayarak topa sahip olmaya çalıştık" diye konuştu.

"İsmail Kartal Avrupa'nın önemli hocalarından olacaktır"

3 yıl önce Spartak Trnava'nın başında iken İsmail Kartal'a rakip olduğunun hatırlatılması üzerine Gasparik, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İsmail hoca o dönem de önemli bir teknik adamdı. Bugün de aynı. İlerleyen yıllarda Avrupa'nın önemli hocalarından olacaktır."

"Semedo dikkatimizi dağıttı"

Gasparik, "Bu maç istediğiniz gibi geçti mi? sorusuna, "Ake ve Semedo'nun oynaması bizi çok şaşırttı. Özellikle Semedo dikkatimizi dağıttı. Oyun sistemimiz aynıydı. Maçın ilk 20 dakikasında daha güçlüydük, kontrataklarımız fazlaydı. İkinci yarıda savunmaya geçtiğimiz için kontrollü oynadık ancak 2. maç da var" yanıtını verdi.

"Fenerbahçe taraftarı çok güçlü"

Fenerbahçe'nin taraftarı hakkında da konuşan 44 yaşındaki teknik adam, "Karşımızda Fenerbahçe gibi güçlü bir takım olduğunu unutmamalıyız. Taraftarları da çok güçlü. İkinci maçta bizim de taraftarlarımız çok güçlü karşılayacaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL