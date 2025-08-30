Gavi Sakatlandı, Kadrodan Çıkarıldı - Son Dakika
Gavi Sakatlandı, Kadrodan Çıkarıldı

Gavi Sakatlandı, Kadrodan Çıkarıldı
30.08.2025 15:50
İspanyol futbolcu Gavi, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası elemeleri öncesi kadrodan çıkarıldı.

İspanya Milli Takımı'na yıldız oyuncusundan FIFA Dünya Kupası Avrupa Eleme maçları öncesi kötü haber geldi.

GAVI KADRODAN ÇIKARILDI

İspanya Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Gavi, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve Türkiye maçları öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun sağ dizindeki sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı kaydedildi.

11 AY SAHALARDAN UZAK KALMIŞTI

Barcelona Kulübü de Gavi'nin yarın Rayo Vallecano ile oynanacak lig maçında forma giymeyeceğini duyurdu.
Yıldız oyuncu, 2023 yılının kasım ayında da sağ diz ön çapraz bağlarından sakatlanmış ve 11 ay sahalardan uzak kalmıştı. Gavi, bu sezon takımının ligde oynadığı Mallorca ve Levante maçlarında sonradan oyuna girmişti.

TÜRKİYE MAÇI 7 EYLÜL'DE

İspanya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 4 Eylül'de Bulgaristan ve 7 Eylül'de Türkiye ile deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: AA

İspanya Milli Takımı, Milli Takım, Barcelona, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gavi Sakatlandı, Kadrodan Çıkarıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Gavi Sakatlandı, Kadrodan Çıkarıldı - Son Dakika
