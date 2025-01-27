Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu maçında Gazi Osman Paşaspor, rakibi Güneşspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Argıncık Stadı
Hakemler: Esat Sabuncu, Kazım Enes Çona, Osman Durmuş
Gazi Osman Paşaspor: Yaşar Şenel, Ali Bozkurt, Emirhan Demirezen, Hakan Yılmaz, Berat Koç, Adem Karakaş, Kemal Karataş, Abdülkerim Sain, Ebubekir Sain, Mustafa Gezgin, Silvan Gezer
Kayseri Güneşspor: Emre Tarcan, Kemal Kargın, Eren Tarcan, Onur Ünal, Erdin Kaynar, İsmail Orhan, Hüseyin Saltık, Embiya Kurtuluş, Ahmet Korkmaz, Uğur Karahançer, Sait Bulut
Goller: Adem Karataş (dk. 39), Emre Borlu (dk. 90+9) (Gazi Osman Paşaspor) Sait Bulut (dk. 57) (Kayseri Güneşspor)
Kırmızı Kartlar: Silvan Gezer (dk. 90) (Gazi Osman Paşaspor) Erdin Kaynar (dk. 90+5) (Kayseri Güneşspor) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Gazi Osman Paşaspor, Güneşspor'u Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?