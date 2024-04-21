Gaziantep ALG Spor, deplasmanda Fatih Vatanspor'u 4-1 mağlup etti - Son Dakika
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Gaziantep ALG Spor, deplasmanda Fatih Vatanspor'u 4-1 mağlup etti

Gaziantep ALG Spor, deplasmanda Fatih Vatanspor\'u 4-1 mağlup etti

Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi 28. haftasında deplasmanda Fatih Vatanspor'u 4-1 mağlup etti. Maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen ALG Spor, Patricia (2), Demba ve Karyna'nın golleriyle galip geldi. Kulüp başkanı Ali Gözcü, takımın karakterini ve başarısını övdü ve kalan maçları da kazanarak ligi iyi bir noktada bitirmek istediklerini söyledi.

21.04.2024 14:56
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Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi 28. haftasında deplasmanda Fatih Vatanspor'u 4-1 mağlup etti.

Kadınlar Futbol Süper Ligi 28. Hafta mücadelesinde Gaziantep ALG Spor, deplasmanda Fatih Vatanspor'a konuk oldu. Ligde son haftalarda çıkışa geçen Gaziantep ALG Spor, Fatih Mimar Sinan Stadı'nda oynanan maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini Patricia (2), Demba ve Karyna'nın golleriyle 4-1 mağlup etti. Üst sıralara doğru yol alan ALG Spor'da maç sonu büyük sevinç yaşandı.

"Çok güzel sonuç"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, "1-0 geriye düşmemize rağmen takımımız iyi bir karakter ortaya koyarak maçı çevirmeyi başardı. Çok güzel skor ve sonuç. Bu galibiyetten dolayı teknik ekibi ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah kalan 2 maçımızı da kazanıp ligi güzel bir noktada bitirmek istiyoruz " dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep ALG Spor, deplasmanda Fatih Vatanspor'u 4-1 mağlup etti - Son Dakika

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