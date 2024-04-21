Gaziantep ALG Spor, deplasmanda Fatih Vatanspor\'u 4-1 mağlup etti

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Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi 28. haftasında deplasmanda Fatih Vatanspor'u 4-1 mağlup etti.

Kadınlar Futbol Süper Ligi 28. Hafta mücadelesinde Gaziantep ALG Spor, deplasmanda Fatih Vatanspor'a konuk oldu. Ligde son haftalarda çıkışa geçen Gaziantep ALG Spor, Fatih Mimar Sinan Stadı'nda oynanan maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini Patricia (2), Demba ve Karyna'nın golleriyle 4-1 mağlup etti. Üst sıralara doğru yol alan ALG Spor'da maç sonu büyük sevinç yaşandı.

"Çok güzel sonuç"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, "1-0 geriye düşmemize rağmen takımımız iyi bir karakter ortaya koyarak maçı çevirmeyi başardı. Çok güzel skor ve sonuç. Bu galibiyetten dolayı teknik ekibi ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah kalan 2 maçımızı da kazanıp ligi güzel bir noktada bitirmek istiyoruz " dedi. - GAZİANTEP