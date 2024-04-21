Gaziantep ALG Spor, deplasmanda Fatih Vatanspor\'u 4-1 mağlup etti

Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi 28. haftasında deplasmanda Fatih Vatanspor'u 4-1 mağlup etti.
Kadınlar Futbol Süper Ligi 28. Hafta mücadelesinde Gaziantep ALG Spor, deplasmanda Fatih Vatanspor'a konuk oldu. Ligde son haftalarda çıkışa geçen Gaziantep ALG Spor, Fatih Mimar Sinan Stadı'nda oynanan maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini Patricia (2), Demba ve Karyna'nın golleriyle 4-1 mağlup etti. Üst sıralara doğru yol alan ALG Spor'da maç sonu büyük sevinç yaşandı.
"Çok güzel sonuç"
Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, "1-0 geriye düşmemize rağmen takımımız iyi bir karakter ortaya koyarak maçı çevirmeyi başardı. Çok güzel skor ve sonuç. Bu galibiyetten dolayı teknik ekibi ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah kalan 2 maçımızı da kazanıp ligi güzel bir noktada bitirmek istiyoruz " dedi. - GAZİANTEP
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Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde mangala turnuvası düzenledi. 8 ile 16 yaş arasındaki 212 çocuk, turnuvaya katıldı. Ayrıca Alleben 1 Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yüzme yarışmalarında ise 10-12 yaş gruplarında 124 sporcu mücadele etti. Etkinliklere katılan aileler, müsabakaları tribünden takip etti ve yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi.
Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu'nda Kenyalı sporcular, hem kadınlarda hem de erkeklerde birinci oldu. Yarışa 15 ülkeden bin 154 sporcu katıldı.
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Londra Maratonu'nda Kenyalı atlet Peres Jepchirchir kadınlar kategorisinde dünya rekoru kırarken, Alexander Munyao erkekler kategorisinde birinci oldu. Maratonun ilginç kostümleri ve yardım kuruluşlarına bağış toplama amacı da dikkat çekti.
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